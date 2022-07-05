موعد مباراة مصر وإسبانيا في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط

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رياض - احمد صلاح - سيلتقي منتخبي مصر وإسبانيا لكرة اليد في نهائي دورة العاب الحبر المتوسط، بعد صعود المنتخبين للمباراة النهائية.

منتخب مصر اكتسح نظيره المنتخب المقدوني بنتيجة 34-20 في مباراة الدور نصف النهائي وصعد للمباراة النهائية.

بينما منتخب إسبانيا فاز على صربيا في نصف النهائي بنتيجة 42-38.

وضمن المنتخب المصري ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط بوصوله للمباراة النهائية.

منتخب مصر سبق أن حقق ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط في دورة مرسين برتكيا عام 2013, وكذلك فضية دورة أثينا عام 1991.

موعد مباراة منتخب مصر وإسبانيا

المباراة ، ستقم يوم الأربعاء 6-7-2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

المباراة ستكون منقولة عبر قناة أون تايم سبورت.