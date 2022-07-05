موعد مباراة مصر في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد.. “على أعتاب إنجاز تاريخي”

انت الان تتابع خبرموعد مباراة مصر في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد.. “على أعتاب إنجاز تاريخي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المواطنين محبي الرياضة عن موعد مباراة مصر في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد، خاصة وأن المنتخب الوطني لكرة اليد على أعتاب إنجاز تاريخي جديد، بعد تأهله إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط.

موعد مباراة مصر في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط لكرة اليد

حيث ينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة إسبانيا وصربيا في الدور نصف النهائي، لخوض المباراة النهائية التي تُقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى المباراة النهائية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 34-20 في الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة

تُذاع منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط عبر العديد من القنوات الرياضية، من بينها قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية.