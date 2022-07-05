تجديد الثقة بالأمير فيصل رئيسا للجنة الأولمبية

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رياض - احمد صلاح - انتخبت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيساً للجنة الأولمبية الأردنية، وذلك خلال انتخابات مجلس إدارة اللجنة، التي عقدت، الاثنين، في قاعة "يا هلا" بمدينة الحسين للشباب.

وجددت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية ثقتها بسمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيساً للجنة الأولمبية الأردنية، عن فئة العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية.

ويترأس سموه اللجنة الأولمبية الأردنية منذ عام 2003، حيث شهدت الرياضة الأردنية، منذ ذلك الوقت تطوراً ملحوظاً وتحققت الإنجازات على الصُعد كافة، وأصبحت الرياضة الأردنية تحظى بمكانة مرموقة دولياً بفضل جهود سموه وحرصه الدائم على الارتقاء بالرياضة والرياضيين وأركانها كافة.

كما جرى انتخاب عشرة أعضاء يمثلون الاتحادات، هم سمو الأميرة عالية بنت الحسين (الاتحاد الملكي الأردني للفروسية)، وسمو الأميرة أية بنت فيصل (الاتحاد الأردني للكرة الطائرة)، والدكتور خالد عطيات (الاتحاد الأردني للمبارزة)، ونضال القريوتي (الاتحاد الأردني للسباحة)، ونزار ماضي (الاتحاد الملكي الأردني للرماية)، ولؤي عميش (الاتحاد الأردني لكرة القدم)، وطارق الزعبي (الاتحاد الأردني لكرة الطاولة)، وعمر بني هاني (الاتحاد الأردني للريشة الطائرة)، وعبدالله قطيشات (الاتحاد الأردني للمصارعة)، وصالح الغويري (الاتحاد الأردني للجمباز).

وفاز كل من وزير الشباب محمد النابلسي، ووزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق سهير العلي والنائب الأول السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان بالتزكية، عن فئة المميزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وندين دواني ومحمد أبو لبدة عن فئة اللاعبين بالتزكية.

وانتخب زيد السعايدة (الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج) ومازن القطب (الاتحاد الأردني للكاراتيه) عن فئة الاتحادات المعترف بها أولمبياً.

وسيعقد اجتماع لاحق لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية لتوزيع المناصب.