برشلونة يعلن تعاقده مع فرانك كيسي

برشلونة يعلن تعاقده مع فرانك كيسيأعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسي بانتقاله إليه رسميا بعقد يمتد حتى صيف 2026 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق ميلان الإيطالي.

وقال وصيف بطل الدوري الإسباني للموسم الماضي في بيان له "توصل نادي برشلونة وفرانك يانيك كيسي إلى اتفاق بشأن انضمام اللاعب لبرشلونة عقب انتهاء عقده مع ميلان"، مضيفا "سيوقع اللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2026 وستحدد قيمة البند الجزائي لبيعه بـ500 مليون يورو".

ولعب الإيفواري صاحب الـ25 عاما مع فريق ميلان منذ موسم 2017- 2018 ، أولا على سبيل الإعارة من المنافس المحلي أتالانتا ثم بعقد نهائي اعتبارا من 2019.

وخاض كيسييه 223 مباراة بقميص ميلان الذي توج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، مسجلا 37 هدفا مع 16 تمريرة حاسمة.

يذكر أن برشلونة بدأ الموسم الماضي بداية متعثرة في منافسات الدوري الإسباني، قبل أن ينجح في العودة وتصحيح مساره، منهيا الموسم في وصافة الدوري خلف منافسه التقليدي ريال مدريد المتوج باللقب.