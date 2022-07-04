نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصافة تقترب.. موعد مباراة الجونة والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الجونة والأهلي ، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم 14 فبراير 2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء الثلاثاء 5 يوليو 2022، ملعب ستاد خالد بشارة في مدينة الغردقة المصرية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع فريقا الأهلي والجونة ، إذ يسعى المارد الأحمر للاقتراب أكثر واقتناص الوصافة التي يحتلها بيراميدز، في مقابل رغبة من الجونة في الابتعاد عن صراع القاع في جدول الدوري المصري.

في التغطية التالية، نتعرف بالتفصيل على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الجونة والأهلي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري العام المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات الجونة والأهلي .

مباراة الجونة والأهلي

مواجهة جديدة إذن تترقبها الجماهير المصرية، دومًا ما تشهد إثارة وندية كبيرة.

تجمع فريقا الأهلي والجونة ، والتي يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى الفوز والنقاط الثلاث.

إذ يطمح أصحاب الأرض لنتيجة إيجابية تدفعه نحو المنطقة الدافئة في وسط جدول الدوري المصري .

بينما يسعى المارد الأحمر إلى المضي قدمًا نحو استعادة اللقب المفضل له في “الليجا” المصرية.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهة الأهلي والجونة :

نادي الجونة

نستهل تغطيتنا مع نادي الجونة المصري ، مستضيف مواجهة الثلاثاء المرتقبة.

والذي يقدم أداءً متذبذبًا في مشاركته العاشرة بالدوري المصري.

حيث يحتل الفريق المرتبة الـ14 في جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة وصافي (-9) أهداف.

يفصله نقطة واحدة عن المقاولون العرب أول ثلاثي القاع.

وخلال 22 جولة خاضها الفريق، تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 أخرى.

ولكن تجرع مرارة الهزيمة في 13 لقاءً هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للجونة في الدوري المصري ، تمكن أبناء المدير الفني المجتهد رضا شحاته من جمع 4 نقاط.

وذلك من انتصار على الاتحاد السكندري (1-0).

والتعادل سلبيًا مع فاركو.

بينما تلقى 3 هزائم من مصر المقاصة والمصري البورسعيدي بنتيجة واحدة (0-1).

إضافة إلى خسارة أخرى من إيسترن كومباني (2-3).

النادي الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الأهلي المصري لقاء الثلاثاء، منتشيًا بتأهله إلى نهائي كأس مصر 2021 .

وذلك بعد الفوز السبت الماضي على بتروجيت ثنائية نظيفة.

بعد إقصاء بيراميدز من دور ربع النهائي في البطولة ذاتها.