رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتد

رونالدو يتخلف عن موعد عودته لـ مانشستر يونايتدتغّيب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا لفترة الإعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات بإمكانية رحيله.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد النادي في بيان نشرته جريدة مانشستر "إيفنينغ نيوز" بأن كريستيانو لن يعود إلى التدريبات الاثنين كما كان محددا، وذلك لأسباب عائلية".

وأضاف البيان أن النادي تفهم اعتذار رونالدو عن عدم الحضور في الموعد المحدد سلفا.

وكان من المفترض أن يعود رونالدو لمقر النادي الاثنين بعدما حصل على راحة أطول لمشاركته في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا للصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا.

لكن وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، لم يحضر رونالدو التدريبات، مع موافقة النادي على الأسباب التي أدت لغيابه.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن رغم نجاحه في فرض نفسه الهداف الأوّل للنادي الإنكليزي في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفاً)، اكتفى "الشياطين الحمر" باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع "سي آر7"، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، بالإضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.