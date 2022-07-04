انت الان تتابع خبر عاجل .. الحجز على أرصدة عبد الله السعيد في البنوك بسبب الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، نظرًا لعدم سداده 2 مليون دولار لصالح الأهلي وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مركز التوصية والتحكيم الرياضي.

مصدر في الأهلي أكد في تصريحات صحفية، أن البنوك بدأت في الحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد وذلك نفاذًا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

مركز التوصية سبق وأن حكم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار أمريكي لصالح الأهلي، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي قبل انتقاله للسعودية، والذي كان ينص على دفع اللاعب للمبلغ حال العودة للعب في مصر خارج الأهلي.

الاهلي قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب الذي انتقل لصفوف أهلي جدة، قبل أن يفسخ التعاقد مع النادي السعودي من أجل الانضمام لبيراميدز، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.