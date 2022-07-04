انت الان تتابع خبر برشلونة يواصل خطف النجوم : كريستنسن مدافع تشيلسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح نادي برشلونة الإسباني في مواصلة خطته لخطف النجوم من كبار الأوروبية حيث تمكن من خطف كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو انضمام المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، إلى الفريق الكتالوني، بشكل رسمي قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وتعاقدت إدارة نادي برشلونة الإسباني مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي في صفقة مجانية وذلك عقب انتهاء عقده مع ميلان في 30 يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يوقع المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن مع برشلونة بشكل مجاني، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي، ورفضه لكل عروض التجديد.

وقال نادي برشلونة أنه نجح في التوصل لاتفاق مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن وسيوقع اللاعب عقدا حتى صيف 2026، وبشرط جزائي يصل قيمته إلى 500 مليون يورو.

وأكد نادي برشلونة الإسباني في بيانه أنه سيقدم المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن الخميس المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا.