انت الان تتابع خبر عاجل.. برشلونة ينجح في خطف نجم ميلان الإيطالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني في خطف صفقة من العيار الثقيل قادمة من الدوري الإيطالي الممتاز وتحديدا فريق ميلان الذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم العالمية.

وتعاقدت إدارة نادي برشلونة الإسباني مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي في صفقة مجانية وذلك عقب انتهاء عقده مع ميلان في 30 يونيو الماضي.

وقال نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو أن النادي توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 يونيو 2026.

وأضاف نادي برشلونة في بيانه أن هناك شرط جزائي في عقد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي ونادي ميلان السابق يقدر بمبلغ 500 مليون يورو.

وأكد برشلونة على أنه سيقدم فرانك كيسي يوم الأربعاء المقبل وسيوقع العقود في المدينة الرياضية ويرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا.