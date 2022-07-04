انت الان تتابع خبر عاجل.. سواريش يختار 21 لاعب في قائمة الاهلي لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختار البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 21 لاعب للدخول في قائمة الفريق لمواجهة الجونة.

الأهلي يحل ضيفاً مساء غداً الثلاثاء على الجونة بستاد خالد بشارة في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة ببطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة ومباراة الجونة هى الاولى للبرتغالي سواريش مع الفريق الأحمر في الدوري.

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد أشرف وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ووليد ‏سليمان وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق ‏وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر.

خط الهجوم حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن.



