انت الان تتابع خبر رسمياً.. جابريل جيسوس ينضم إلى أرسنال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو انضمام نجم فريق مانشستر سيتي جابريل جيسوس إلى الجانرز بشكل رسمي بعد توقيع العقود في فترة الانتقالات الرسمية الجارية.

وقال نادي أرسنال الإنجليزي أن المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس صاحب الـ25 عاما انتقل من مانشستر سيتي إلى الجانرز بعقد طويل الأمد.

ويستعد المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس إلى خوض فترة الاستعداد لموسم الدوري الإنجليزي الجديد مع فريقه الجديد أرسنال وهو يرتدي القميص رقم 9.

يذكر المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس شارك مع فريقه السابق مانشستر سيتي في 236 مباراة على مدار 5 مواسم، وسجّل 95 هدف ليدخل بعدها في تحديد جديد مع فريق أرسنال.