انت الان تتابع خبر عاجل.. ماليك إيفونا نجم الاهلي يعود للدوري المصري عبر بوابة أسوان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشكل رسمي، أعلن نادي أسوان، عن ضم النجم الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق، وذلك بداية من الموسم الجديد.

نادي أسوان كتب عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “وصل إيفونا تمهيدا للانضمام لنادى أسوان بالدورى الممتاز للموسم الجديد فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين”.

نادي أسوان صعد للدوري الممتاز في موسمه الجديد وأعلن عن تعيين ربيع ياسين كمدير فني.

إيفونا، 29 عامًا، لعب في صفوف الأهلي لمدة خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يوليو 2016.

ومنذ رحيله عن الأهلي، تنقل المهاجم الجابوني بين أكثر من نادٍ خلال الفترة الماضية في الدوريات الصيني، والتركي، والبرتغالي، كما عاد إلى المنطقة العربية خلال تجربة مع الصفاقسي التونسي في الفترة من نوفمبر 2020 حتى أكتوبر 2021.