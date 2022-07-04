انت الان تتابع خبر قرار عاجل من رئيس الزمالك بخصوص أبو جبل وطارق حامد وبن شرقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم التجديد لحارس الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض محمد أبو جبل بعد قرار جماعي من الإدارة.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة قناة “الشمس” أن الفارس الأبيض أغلق باب التجديد للاعب وسط الفريق الأول طارق حامد.

وأكد المستشار مرتضى منصور على أن طارق حامد حصل على إذن بالسفر للإمارات فوجئنا بسفره إلى ألمانيا وإسبانيا ولم يقدم ما يفيد بإصابته وتم إحالته إلى الشؤون القانونية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي أبلغه بالرحيل إلى الدوري التركي أو القطري، وأنه لن يلعب في مصر إلا للقلعة البيضاء.