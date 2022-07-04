انت الان تتابع خبر عاجل.. تريزيجيه رسمياً في طرابزون سبور التركي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهى نادي طرابزون سبور التركي الصفقة المصرية المنتظرة ونجح في خطف نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الأنجليزي محمود حسن تريزيجيه.

وأعلنت شركة طرابزون سبور لكرة القدم اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو التعاقد مع نجم منتخب مصر ونادي أستون فيلا الأنجليزي محمود حسن تريزيجيه لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وخضع تريزيجيه أمس الأحد للفحوصات الطبية في النادي التركي وذلك قبل إعلان نادى طرابزون سبور عن صفقة إنضمام اللاعب بشكل رسمي اليوم.

وأكدت التقارير على أن نادي طرابزون سبور التركي قد وقع عقدا مع نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه لمدة عامين وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.