انت الان تتابع خبر طريق منتخب مصر نحو كأس العالم لكرة السلة.. دخلنا في الجد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعد منتخب مصر لكرة السلة رجال، إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023، بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة يليه الكونغو الديمقراطية بـ 10 نقاط ثم السنغال بـ 7 نقاط.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على منافسيه الثلاثة في دور المجموعات ، ليكون في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة كانت أمام السنغال في مرحلة الذهاب التي أقيمت في فبراير الماضي بالعاصمة السنغالية داكار.

المنتخبات الثلاثة الأوائل من كل مجموعة عن المجموعات الأربعة، صعدوا إلى الدور النهائي التي يتم تقسيم المجموعات فيها إلى مجموعتين ،تقام على مرحلتين لتحديد الخمسة المتأهلين لكأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونسيا والفلبين واليابان.

الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية المتواجدين في الدور النهائي وأفضل صاحب مركز ثالث في المجموعتين،سيتأهلون إلى منافسات كأس العالم لكرة السلة 2023.

منتخب مصر سيتواجد مع منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال في المجموعة الثانية وينضم لهم منتخبي جنوب السودان وتونس والكاميرون.