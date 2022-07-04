انت الان تتابع خبر محمد أبو جبل لاطال عسل النصر السعودي ولا شهد الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح محمد ابو جبل حارس الزمالك مثل الذين رقصوا على السلم، فلا طال الانتقال للنصر السعودي ولا طال البقاء في الزمالك.

محمد أبو جبل بعد ما كان قريب من الانضمام لصفوف النصر السعودي، لكن تغير الجهاز الفني للعالمي بقدوم الفرنسي رودي جارسيا، أوقف المفاوضات.

بينما رفض نادي الزمالك فتح مفاوضات التجديد مع الحارس، مع تأكيدات مرتضى منصور أن الحارس الدولي لن يكون موجود في القلعة البيضاء مستقبلاً وسيرحل مع نهاية عقده بنهاية الموسم.

أبو جبل عقد جلسة مع أمير مرتضى في مقر النادي الأبيض، لكن المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء أكد للحارس عدم نية النادي تجديد العقد معه.

وكانت تقارير قد كشفت عن رغبة الهلال السوداني في ضم محمد ابو جبل حارس مرمى منتخب مصر في الميركاتو المقبل.