انت الان تتابع خبر تأجيل نهائي كأس مصر.. بجد الحوار ولا هزار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترددت أنباء عن نية اتحاد الكرة، بتأجيل نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021، لموعد لاحق يتحدد في وقت أخر.

وتحدد طرفي مباراة نهائي كأس مصر، بمباراة قمة نارية ستجمع الأهلي والزمالك ومن المفترض أن تقام المباراة يوم 21 يوليو الجاري.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، نفى في تصريحات صحفية ما ترددت عن تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

حسين أكد أن تأجيل نهائي كأس مصر شائعة سخيفة مؤكداً إقامة اللقاء في موعده يوم 21 يوليو الجاري.

وفي تأكيد على إقامة اللقاء في موعده، أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

اتحاد الكرة أوضح في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.