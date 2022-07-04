انت الان تتابع خبر غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة هزم الإسماعيلي بركلات الترجيح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -صعد فريق غزل المحلة لنهائي بطولة كأس الرابطة، بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام للمرة الأولى.

مباراة غزل المحلة والإسماعيلي أقيمت على أرضية ستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر.

الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2 – 2، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم المتأهل إلى نهائي البطولة

غزل المحلة تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 4 من ركلة جزاء سددها بنجاح معاذ الحناوي.

عمر الوحش سجل هدف التعادل للدراويش في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

الفلسطيني خالد النبريصي أحرز هدف التقدم للإسماعيلي في الدقيقة 97 .

التنزاني حميد ماو وضع هدف التعادل للمحلة في الدقيقة 118.

في ركلات الترجيح، سجل للإسماعيلي كلا من محمد عادل وأحمد مصطفى وخالد النبريصي، بينما أهدر كل من عبد الرحمن مجدي وأحمد أيمن، فيما سجل للمحلة كل من معاذ الحناوي وحميد ماو وخالد الإخميمي وأحمد الشيخ، بينما أهدر خالد سامي.

غزل المحلة صعد لمواجهة الفائز من فيوتشر وإنبي في نهائي كأس الرابطة.