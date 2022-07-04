ريكاردو سواريش يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي

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رياض - احمد صلاح - وضع البرتغالي ريكاردو سواريش عدد من التعليمات الصارمة على لاعبي الأهلي وذلك لفرض الانضباط داخل غرفة ملابس الفريق الأحمر.

سواريش حقق الفوز الأول له مع الأهلي بالانتصار على بتروجيت في نصف نهائي كاس مصر بهدفين دون رد.

المدرب البرتغالي أصدر تعليماته بمنع أي لاعب يتدرب خارج النادي الأهلي، أو يخوض تدريبات إضافية في الجيم.

كما شدد سواريش على حصور لاعبي الفريق قبل المران بساعتين كاملتين.

المدرب البرتغالي حريص على أن يتم عمل ملف خاص بكل لاعب في الفريق، تحت إشراف الإخصائي الفسيولوجي، من أجل العمل على زيادة اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.