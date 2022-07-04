انت الان تتابع خبر حقيقة إلغاء دوري أبطال أفريقيا.. موتسيبي يوضح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل يتم إلغاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد اعتماد بطولة دوري السوبر الأفريقي، هذا التسائل دفع باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ان يقوم بالتوضيح.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتمد بطولة دوري السوبر الأفريقي على ان تنطلق بداية من موسم 2023/2024.

موتسيبي أكد في تصريحات صحفية أن بطولة دوري أبطال أفريقيا لن يتم إلغاءها وأنها سوف تستمر في وجود بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قرر العودة للنظام القديم في الدور النهائي لبطولة دوري الأبطال، لتقام من مباراتي ذهاب وعودة بدلاً من مباراة واحدة.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتحقيق اللقب عشر مرات.