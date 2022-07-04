انت الان تتابع خبر عاجل ورسمي.. إنطلاق دورى السوبر الأفريقي أغسطس 2023 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الأحد الموافق 3 يوليو إنطلاق بطولة دورى السوبر الأفريقي في أغسطس من العام القادم 2023.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة باتريس موتسيبي في بيان عاجل أن دورى السوبر الأفريقي سينطلق في أغسطس من العام القادم 2023 بمشاركة 24 فريق.

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن الفريق الفائز ببطولة دورى السوبر الأفريقي سيحصل على 10 ملايين دولار.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة نهائى دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب بداية من نسخة 2023.