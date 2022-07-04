انت الان تتابع خبر قرارت نار من كاف.. إقرار دوري السوبر .. عودة نهائي دوري الأبطال من مباراتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عدة قرارات ومنها اعتماد بطولة دوري السوبر الإفريقي، لتضاف إلى بطولات الأندية الإفريقية التي ينظمها “كاف”.

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى نظام الذهاب والعودة بدلاً من نظام المباراة الواحدة.

العودة للنظام القديم للمباراة النهائية سيبدأ بداية من النسخة المقبلة بعد ثلاث سنوات من إقامة النهائي من مباراة واحدة.

كما وافق المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل النسخة المقبلة من أمم إفريقيا بسبب الأمطار.

نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار تقرر إقامتها في يناير 2024 بدلا من يونيو المقبل.