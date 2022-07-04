انت الان تتابع خبر عاجل رسمياً.. كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي 2022 بالمغرب.. استعدوا للقاءات القوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالإعلان عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي، وهو يكون بين الوداد ونهضة بركان المغربيين في المغرب، وذلك أثناء شهر أغسطس القادم، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية الهامة.

كاف يعلن إقامة السوبر الإفريقي 2022 بالمغرب

وأعلن كاف من خلال موقعه الرسمي أن اللجنة التنفيذية وافقت على التوصية التي جاءت من لجنة كاف للأندية للعب نهائي كأس السوبر 2022 في المغرب، وهي من أبرز القرارات الهامة التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

تتويج الوداد بلقب أبطال إفريقيا

وحصل سابقاً الوداد على لقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الاخيرة، وهذا بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية التي خاضها الفريق في مركب محمد الخامس، ومن ناحية أخرى حصل نهضة بركان على لقب كأس الكونفدرالية، وهذا بعدما فاز على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.