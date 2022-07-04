انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والجونة المؤجلة بالدوري المصري.. تحضيرات الفريقين للقاء القوى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأهب حالياً الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش، للقاء نظيره الجونة، وهي من المباريات المميزة المؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة المؤجلة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلاً من الاهلي والجونة غداً الثلاثاء في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بالغردقة، وأدي ثلاثي الاهلي السولية وياسر إبراهيم وحسين الشحات، والتدريبات الاستشفائية على هامش مران الفريق الذي اقيم أمس الاحد، وذلك للتخلص من الإجهاد الطبي، طبقاً للبرنامج الذي تم وضعه من خلال الجهاز الطبي بالترتيب مع الجهاز الفني.

موعد عودة أحمد عبد القادر

وكشف أيضاً طبيب الأهلي عن موعد عودة أحمد عبد القادر لاعب الفريق، وهو الذي يعاني من الإصابة في تمزق بالعضلة الأمامية، وقال أن عبد القادر يسير بشكل منتظم حالياً في تنفيذ برنامجه التأهيلي، وإنه في خلال أسبوع سوف يشارك في التدريبات الجماعية.