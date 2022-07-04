مكافأة بطل كأس الرابطة أكبر من بطل الدوري.. مفاجأة رئيس رابطة الأندية

انت الان تتابع خبر مكافأة بطل كأس الرابطة أكبر من بطل الدوري.. مفاجأة رئيس رابطة الأنديه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال “أحمد دياب” خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، الدوري الجديد سيبدأ في أكتوبر وسينتهي في مايو، متابعا: الدوري الحالي سينتهي في شهر أغسطس.

واكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، إن الرابطة عرضت على الأندية 3 اقتراحات لشكل الموسم الحالي، ولكن الأندية تمسكت بفكرة الدوري الطبيعي.

وأكمل: الفريق الحاصل على بطولة الدوري لا يحصل على جوائز كبرى وعالمية، وذلك بسبب العقود القديمة، ولكننا نستهدف تحديث هذا الأمر.

ولفت إلى أن صاحب المركز الأول في كأس الرابطة سيحصل على مليون جنيه، منوها بأن مكافأة الحصول على بطولة الدوري في الأعوام الماضية وصلت إلى 300 ألف جنيه.

وأوضح أن رابطة الأندية يتم اختيارها سنويا من قبل الـ 18 نادي.