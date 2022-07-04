انت الان تتابع خبر هكذا تباع تذاكر مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ يوم غد الثلاثاء، المرحلة الثالثة لطرح تذاكر كأس العالم 2022 للبيع، وتستمر حتى 16 الشهر المقبل. وقال مسؤول قطري في تصريحات صحفية اليوم ، إن المرحلة المقبلة لطرح التذاكر المقررة تستمر حتى السادس عشر من آب المقبل، وهي فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة نظرا لمحدودية التذاكر بعد نفاذ قرابة 1.8 مليون تذكرة خلال المراحل الماضية.

وقال مدير التسويق في بطولة كأس العالم قطر 2022، حسن ربيعة الكواري، بأن المشجع يستطيع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة.

وأوضح أنه بإمكان المشجع أيضا حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وفقا لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الإعاقة.

ودعا الكواري إلى ضرورة توخي الحذر من المواقع الزائفة، مشددا على أن الموقع الرسمي الوحيد الذي يمكن من خلاله الحصول على تذاكر كأس العالم هو الموقع التابع للفيفا، حيث تتم جميع عمليات الشراء من خلاله، بما يجنب المشجعين المواقع الاحتيالية والتذاكر المزيفة.

واضاف ان التذاكر المقرر طرحها غدا، تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال وخاصة في ظل ما شهدته المراحل السابقة من إقبال يتجاوز 10 مليون طلب.

وكان قد طُرحَ في السابق مرحلتان لبيع تذاكر مونديال قطر، حيث بدأت مرحلة المبيعات الأولى في 19 كانون الثاني الماضي، وانتهت في 29 آذار الماضي.

وتألفت من فترة مبيعات سحب الاختيار العشوائي، وفترة مبيعات "من يأتي أولا يخدم أولا"، ثم فتحت مرحلة ثانية بسحب الاختيار العشوائي في 5 نيسان الماضي، وانتهت في 28 من ذات الشهر.