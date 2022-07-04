انت الان تتابع خبر نتيجة مباراة فيوتشر وانبي اليوم 3-7-2022 يلا شوت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة فيوتشر وانبي بث مباشر، يستقبل ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم مباراة نارية تجمع بين نادي فيوتشر ونظيره نادي إنبي Future vs Ennpi في المباراة الثانية من مباريات نصف النهائي خلال منافسات كأس الرابطة المصرية 2022، ونقدم لكم اليوم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج البث المباشر لهذه المباراة النارية والذي من المقرر ان يتم من خلالها تحديد طرف النهائي الثاني، لان الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من المباراة الاولى التي تجمع بين الإسماعيلي وغزل المحلة، وقدمت الفرق الأربعة مستوى مميز منذ بداية هذه البطولة، فيوتشر وانبي مباشر.

فيوتشر وانبي بث مباشر يلا شوت، صعد نادي فيوتشر إلى نصف النهائي بعدما تمكن من الحصول على المركز الاول في المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة من خلال خمس مباريات خاضهم في دور المجموعات، وكان نظام التأهل من دور المجموعات إلى دور نصف النهائي، الفرق الثلاثة المتصدرة بجانب أفضل ثاني من المجموعات الثلاثة، ويسعى لاعبي نادي فيوتشر من خلال هذه المباراة الفوز والتأهل إلى النهائي والإقتراب من تحقيق لقب البطولة، ومن المتوقع أن يتفوق نادي فيوتشر في مباراة اليوم نظراً لفارق الإمكانيات بين لاعبي الفريقين، فيوتشر وانبي بث مباشر.

بث مباشر مباراة فيوتشر وانبي، يسعى لاعبي نادي إنبي في الفوز في هذه المواجهة والإقتراب من تحقيق لقب البطولة، وعودة البطولات إلى النادي بعد غياب طويل، وحقق نادي إنبي المركز الثاني في المجموعة الثالثة كأفضل ثاني من بين فرق المجموعات الثلاثة برصيد 11 حتى الآن، ويقدم لاعبي نادي إنبي مستوى مميز في الفترة الاخيرة، وتعتبر إمكانيات لاعبي الفريقين متقاربة لكنها تميل من ناحية نادي فيوتشر والذي يأمل بتحقيق أول ألقابه منذ إنشائه، مباراة فيوتشر بث مباشر.

انبي وفيوتشر بث مباشر كأس الرابطة المصرية، تقام المباراة اليوم الأحد 3-7-2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية

9:30 مساءاً بتوقيت مصر

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين

11:30 مساءا بتوقيت الامارات

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان

10:30 مساءاً بتوقيت العراق

9:30 مساءاً بتوقيت السودان

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:30 مساءاً بتوقيت تونس

تفصلنا اقل من ساعتين عن بدء إنطلاق هذه المباراة ومن المتوقع أن نشاهد مباراة نارية وتنافسية من قبل الفريقين، ويريد لاعبي الفريقين الفوز في هذه المباراة للتأهل للنهائي والذي من المقرر ان يقام في الشهر الجاري لكن لم يتم تحديد الموعد، وغادرت حافلة نادي فيوتشر فندق الإقامة الآن متجهة إلى ستاد القاهرة الدولي والذي تم إسناده مهمة التعليق على هذه المباراة، واعلنت شبكة قنوات اون تايم سبورت عن نقل هذه المباراة عبر قناة ON Time Sport 1 بصوت المعلق الصاعد أمير محروس والذي شاهدنا أداه المتميز في مباراة الزمالك امام سيراميكا في الاسبوع الماضي في الدوري، ولم يتم الإعلان عن تشكيل المباراة حتى الآن، ولكن سنخبركم بالتشكيل فور نزوله مباشرة من خلال موقعنا.

وصل قبل قليل لاعبي نادي فيوتشر إلى ملعب المباراة وسيتجه اللاعبين إلى أرضية الملعب لخوض بعض عمليات الإحماء التدريبية من اجل تفادي الإصابات والشد العضلي أثناء المباراة، وقبل قليل انتهت مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي وإتجهوا إلى الركلات الترجيحية من اجل حسم المواجهة، وحسم غزل المحلة رسمياً صعوده إلى النهائي وينتظر الفائز من مباراة فيوتشر وانبي والتي ستبدأ بعد دقائق من الآن، وستشهد مباراة اليوم تنافس كبير بين الفريقين على خطف بطاقة التأهل إلى نهائي هذه البطولة، وهذه البطولة هي بطولة ودية تم إنشاءها من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم، وقدمنا إليكم كافة تفاصيل هذه المباراة، وانتظروا بدء البث المباشر للمباراة بعد بضع ثوانٍ من الآن، انتهت المباراة بفوز نادي فيوتشر بثنائية نظيفة.