انت الان تتابع خبر إستمارة ستة.. فرمان من القلعة الحمراء ينهي مسيرة هذا الثلاثي في النادي الأهلي.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من التغيرات والإضطرابات التي حدثت للنادي الأهلي المصري في الآونة الأخيرة من إصابات ورحيل المدير الفني الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” وخسارة الأميرة السمراء “دوري أبطال إفريقيا” الحادية عشر أمام نادي الوداد المغربي بجانب اللقاءات التي كانت تضيع من بين أحضان النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، كل تلك الأحداث كان لها تأثيرات سلبية على اللاعبين والإدارة وكان يجب الوقوف وإتخاذ قرار حاسم يحسم كل هذه التخبطات.

مجيء مدير فني ورحيل الثلاثي عن الأهلي

جاء المدير الفني البرتغالي “ريكاردو سواريش” إلى القلعة الحمراء ولاقى الترحيب من الجميع وحقق فوزه الأول في مباراته الأولى على نادي بتروجيت في مسابقة كأس مصر لعام 2021 بنتيجة 2-0.

هذا وقدا أعلن الإعلامي بقناة أون تايم سبورت وحارس المرمى القدير للنادي الأهلي سابقاً الكابتن أحمد شوبير في برنامجه عن أقتراب رحيل هذا الثلاثي حيث كان قرار الثلاثي أنهم يريدوا الرحيل لكي يخوضوا تجربة أحترافية جديدة وأفضل، ونظراً للعروض المقدمة لهم فمن المتوقع أن يرحلوا خلال أيام قادمة وهم “بدر بانون،بيرسي تاوي،ميكيسوني”.

رحيل بدر بانون

يجهز النادي الأهلي البديل لبدر بانون نظراً لإبداء رأي اللاعب بالرحيل وقد قدم له عرض بالفعل من نادي قطر القطري بقيم 2.5 مليون دولار تقريباً.

رحيل لويس ميكيسوني

أتخذت الإدارة والجهاز الفني القرار في أمر ميكيسوني بالرحيل عن صفوف الفريق لعدم توافر الأداء المطلوب والمنتظر من اللاعب، هذا وقد أعلنت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي ومدي الكرة أن اللاعب سيكون خارج صفوف النادي الأهلي من الموسم المقبل.

رحيل بيرسي تاو

اجتمع المدير الفني مع مدير الكرة لحسم أمر بيرسي تاو في الفترة القادمة وما هي رغبته هل يستمر أم يريد الرحيل، والرحيل هنا قصدت به الإدارة على سبيل الإعارة كي يستعيد مستواه المطلوب والذي كان يقدمه مع ناديه السابق نادي إيفرتون الإنجليزي وفي إنتظار الرد من اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة.