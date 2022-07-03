الان ŇÔŴ 2nd... بث مباشر فيوتشر وانبي يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة فيوتشر وانبي بث مباشر اليوم 2022-7-3 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة فيوتشر وانبي بث مباشر Future vs Enbi، نقدم من خلال دوت الخليج مشاهدة مباراة فيوتشر وانبي المواجهة الكبيرة التي ستجمع بين الفريقين، في ختام فعاليات مباريات الدور النصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم، اللقاء القوي الذي لا يقبل القسمة علي اثنين وسيخرج منه فريق واحد فقط فائز وسيتأهل إلي المباراة النهائية ليكون علي موعد مع كتابة التاريخ، علي ان نتابع ستكون بترولية ام سيحسمها فيوتشر لصالحه هذه المرة، بث مباشر فيوتشر وانبي اليوم.

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بث مباشر فيوتشر، يستكمل فيوتشر رحلته الشاقة في كأس الرابطة المصرية بنسختها الجارية، بلقاء لن يكون سهلاً علي الاطلاق من جانب مستواه وحساباته الفنية امام نظيره انبي، بحثاً عن تحقيق الفوز للتأهل إلي الدور النهائي لكي يرفع من حظوظه للفوز والتتويج بالبطولة التي تنظم للمرة الاولي في مصر وبناء علي مسئولي اتحاد الكرة لن تكون الاخيرة ولا تقتصر تنظيمها علي هذا الموسم فقط علي ان يتم عقدها السنوات المقبلة وستكون مثل البطولات الاعتيادية، دوافع لاعبي فيوتشر وانبي تبدو متقاربة بصورة واضحة، ومن الصعب ان تتوقع من سيحسم الفوز في هذا الصراع، بث مباشر انبي وفيوتشر.

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مباراة فيوتشر وانبي بث مباشر، تأهل فيوتشر إلي سيمي فاينال كأس الرابطة بكل جدارة واستحقاق وذالك بعدما اعتلي صدارة المجموعة الاولي التي كان مشاركاً فيها ونجح في ان يحقق انجاز غير مسبوق بحسمه المركز الاول برصيد 12 نقطة، وسجل لاعبيه تسع اهداف واستقبلت شباكه اربع اجوال فقط، علي الناحية الآخري صعد انبي إلي نفس الدور بعدما تأهل كأفضل ثاني، بعدما حصل علي وصافة الجروب الثالث، ليصطدم الثنائي وجهاً لوجه في لقاء الحسم والذي سيحدد من سيكون الطرف الثاني في النقطة الفاصلة التي ستحدد من سيكون البطل، بث مباشر فيوتشر يلا شوت.

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مشاهدة مباراة فيوتشر وانبي بث مباشر، يدخل فيوتشر موقعة انبي بروح معنوية ليست افضل شيئ علي الاطلاق وذالك بعدما تعرض للهزيمة في آخر اللقاءات التي شارك فيها التي جمعته امام طلائع الجيش في الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري، والتي تعرض فيها للخسارة بهدف نظيف، وهي نتيجة مستحقة، بعد الاداء الهزيل التي قدمه لاعبين، في رسالة وتحذير شديد جاء لهم من قبل الجيش قبل دخول تحدي الليلة، ليجعلهم يعملوا علي الاخطاء التي ظهرت في اللقاء قبل خوض لقاء انبي، وسيعملوا اليوم علي الفوز من اجل مصالحة جماهيرهم، لنتابع ماذا سيحدث ومن سيكون له الكلمة العليا، بث مباشر فيوتشر وانبي كورة 365.

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فيوتشر بث مباشر. تلقي انبي ضربة موجعة قبل ساعات قليلة من مباراتهم مع فيوتشر، حيث تعرض محمود جاد الحارس الاولي بكسر في اصبعه اثناء المشاركه في التدريب الختامي ليتم التأكد من عدم تواجده في مباراة اليوم ويتم استبعاده من القائمة النهائية للقاء، الصدمة المدوية التي لم يكن يتوقعها فييرا مدرب الفريق البترولي علي الاطلاق وزادت من التوتر والضغط العصبي عليه، لكن سيتم الدفع بالحارس الثاني وتجهيزه بأفضل شكل ممكن لتقديم مردود فني قوي، لكن من جانب آخر سيعمل فيوتشر علي استغلال هذه الثغرة بالتحديد لصالحه بأفضل شكل ممكن، لكي يحقق هدفه الذي يتمناه.

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تلعب المباراة علي استاد السلام ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءاً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت السعودية، والحادية عشر ونصف بتوقيت الامارات، وستكون المواجهة منقولة مباشرة عبر قناة on time sport 1 hd بتعليق امير محروس، ويمكنكم متابعة بث مباشر فيوتشر وانبي من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث اللقاء حتي انطلاقة ضربة البداية.

ساعتين بالتمام والكمال هي المدة التي تفصلنا عن انطلاقة ضربة بداية مباراة فيوتشر وانبي السهرة الكروية الموعودين بها الليلة والتي تترقبها كافة الجماهير المصرية لمعرفة من سيتأهل النهائي من بين الثنائي ليلاقي غزل المحلة الذي فاز علي الاسماعيلي بهدف نظيف ليصبح الطرف الاول للمباراة النهائية في كأس الرابطة، علي ان نتابع ماذا سيحدث في الدقائق المقبلة.

وصل لاعبي فيوتشر وانبي إلي ملعب الاهلي وي السلام منذ قليل، ويخوضوا الان بعض التدريبات الاحمائية للاستعداد من جانب المستوي البدني لهذا التحدي الكبير، اللقاء القوي الذي يحتاج بأن يكونوا في قمة مستواهم البدني والفني، حيث صاحب النفس الطويل هو من سيفوز ويحسم هذه المعركة لصالحه، ولم يعلن مدرب الفريقين حتي وقتنا الحاضر عن التشكيلة الاساسية التي سيخوضوا بها اللقاء.

ها نحن انطلقت الان صافرة بداية احداث الشوط الاول من مباراة انبي وفيوتشر اللحظة التي انتظرناها كثيراً وقد جائت، ويخوض الفريقين اللقاء بالتشكيلة القوية التي يمتلكوها والتي تضم كافة الاوراق الهجومية التي يمتلكونها في القائمة نظراً لاهمية اللقاء، وسيواجه الفائز من هذه الموقعة زعيم الفلاحين الذي نجح في ان يعود بريمونتادا وفاز علي الدراويش بركلات الجزاء 4-3 بعدما انتهي الوقت الاصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

انتهت فعاليات الشوط الاول من مباراة فيوتشر وانبي بتقدم فيوتشر بالنتيجة بهدف نظيف سجل في الدقائق الاخيرة قبل نهاية الشوط الذي استمتعنا به من ناحية المستوي الفني ونتمني ان تستمر الاثارة والمتعة إلي النصف الثاني الذي سيحدد من سيتأهل من بين الطرفين إلي الفاينال.