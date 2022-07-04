انت الان تتابع خبر "صفقة القرن" .. الأهلي يفجر مفاجأة ويقترب من التوقيع مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث أمير مرتضي منصور ، المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك لكرة القدم ، حينما تم سؤاله عن التجديد لبعض اللاعبين المهمين داخل النادي مثل أشرف بن شرقي وطارق حامد ، حيث قال ” لا يوجد مشكلة للاعب علي أنه يرا ما يناسبه (يشوف مصلحته) و لكن بنظام، و عندما بدأنا في التحدث عن هذا الموضوع كان بنية رفع ضغط الإعلام و جمهور النادي من علي اللاعب.

و تم إجراء حديث بواسطة المستشار مرتضى منصور مع اللاعب طارق حامد و قال له لا مشكلة إذا كنت تريد ترك النادي و لكن المشكلة كانت في تأخير وقت حسم القرار ، كما قالت بعض التقارير الصحفية ان المستشار مرتضى منصور إتخذ قرار مفاجئ في عدم التجديد عقد اللاعب بسبب شروطه الماديه الكبيرة.

ويخضع نجم فريق الزمالك طارق حامد أسبوعين للعلاج التأهيلي، أدي إلي حدوث أزمة قائمة داخل نادي الزمالك، و تغيب عن الفريق لمدة خمسون يوماً دون إذن، و قرر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتغريم اللاعب طارق حامد و عدم التجديد له نهائياً .

وكتب الإعلامي مهيب عبد الوهاب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مفاجئة الموسم.. الأهلي يقوم بالتفاوض مع اللاعب طارق حامد .

و في وقت مسبق قال أمير مرضى منصور بصفته المشرف العام علي كرة القدم بخصوص ملفات الراحلين: “كل منا يريد اللاعب طارق حامد و لكن هو من وضع خط فاصل حتى لا نعود و نتحدث من جديد، و كنا لا نريد أن نطاول الحديث بشأن تجديد العقد للاعبين، و كل ما هو مطلوب من لاعبي نادي الزمالك هو حسم موقفهم بالتجديد أو الرحيل، و إذا كان قرار اللاعب هو الرحيل او الاستمرار في النادي، فهذا لم يؤثر علي لعب اللاعب أو فلوسه، و لكنه سيؤثر علي تحضيراتنا لخطة مستقبل النادي”.