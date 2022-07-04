انت الان تتابع خبر منتخب مصر لكرة السلة يحسم صدارة المجموعة الرابعة بعد الفوز علي الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اهداف مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة Egypt Vs democratic cong, نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج ملخص لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم آخر منافسات أفريقيا لتصفيات كأس العالم ، حيث يتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من السنغال، كينيا، وانتهت مواجهات الفريقين خلال آخر الأيام وتعد مباراة اليوم بث مباشر بين مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة هي اخر مواجهات المنتخب الوطني المصري في تلك الدول الثاني من التصفيات، ويعتبر منتخب مصر لكرة السلة يقدم أداء جيد للغاية حتي الآن في التصفيات حيث أنه ضمن الترشح للدور المقبل من التصفيات بعد الفوز على كينيا، بث مباشر مصر والكونغو .

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ملخص مباراة مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة، ونجح منتخب مصر لكرة السلة في تحقيق أول فوز أمام السنغال والذي كان بنتيجة 76/43، بينما حقق أيضاً منتخب مصر بالأمس نتيجة الفوز بأهداف 72/39 لذلك هناك فارق إمكانيات كبير بين منتخبنا الوطني وباقي المنتخبات الأفريقية.

ملخص مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر كرة السلة

وتضم قائمة المنتخب الوطني المصري لكرة السلة قائمة :عمر عزب – إيهاب أمين – يوسف شوشة – عمرو الجندي – عمر هشام – عاصم مرعي – أنس أسامة – سيف سمير – يوسف شحاتة – خالد عبد الناصر – محمد أحمد جيزة – علي أحمد”.

وتقام المباراة في الإسكندرية في مدينة برج العرب حيث لم تعلن أي جهة حتي الآن عن لاذعة المباراة ولكنها تذاع عبر اليوتيوب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة.

قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة اليوم بين مصر والكونغو الديمقراطية ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز دوت الخليج ملخص لكافة مباريات اليوم الأحد في كافة البطولات المحلية والعالمية وأبرزها مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كرة السلة.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كرة السلة، وسوف نوافيكم بكافة المستجدات والأحداث الخاصة بالشوط الأول، ترقبوا معنا.

أصبحت النتيجة الآن 47/29 للمنتخب الوطني المصري لكرة السلة.

انتهت المباراة بنتيجة 72/46 لصالح منتخب مصر .