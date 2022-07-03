نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موعد نتائج مناظرة النوفيام 2022 في تونس ورابط education.gov.tn الاستعلام الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمام كبير من جانب عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء تونس لكي يتم التعرف على موعد نتيجة مناظرة النوفيام 2022، وهي النتائج التي تمثل أهمية كبيرة والتي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية في تونس، حيث صرحت رسميا الوزارة عن موعد طرح النتيجة وكيفية الحصول عليها من قبل الطلاب، وذلك بالنسبة لكافة الطلاب المرشحين لإتمام التعليم الأساسي العام في جميع المدن التونسية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نتائج مناظرة النوفيام 2022 في تونس وكيفية الإعلان عن النتيجة.

موعد نتائج مناظرة النوفيام 2022 في تونس

وقد كشفت وزارة التربية التونسية رسميا في بيان قد قامت بالإعلان عنه رسميا يوم الأربعاء الموافق يوم 29 من شهر يونيو 2022، وهو البيان الذي جاء موجه لكافة المترشّحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام وكذكل التقني هذا العام في جميع المدن التونسية بشكل عام لسنة 2022، والتي قد اكدت أنها سوف تقوم بتوفير خدمة هامة لنشر نتائج الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

كيفية الاستعلام عن نتائج مناظرة النوفيام 2022 في تونس

وقد اشارت الوزارة أنه سوف يتم طرح كافة نتائج الامتحانيْن الخاصة بمناظرة النوفيام من خلال الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS)، وذلك بالنسبة لكافة الطلاب المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال بسعر إجمالي قدره 350 مليم، حيث يتم ارسال النتائج إلى ارقام الهواتف الخاصة بالطلاب والمسجلة مسبقا، كما قد أشارت انها سوف تقوم بتقديم خدمة الاستعلام الكترونيا، وذلك حيث يمكن للمترشّحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة (SMS) التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بداية من من يوم 1 من شهر يوليو على الساعة العاشرة صباحا، على ان يتم ذلك من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي:

ومن ثم يتم ترك فراغ ثم العمل على ادخال رقم التسجيل في الامتحان، وقد أشارت كذلك وزارة التربية أنّه سوف يتم العمل على نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك من خلال الموقع الذي تم تفعيله للحصول على النتائج.