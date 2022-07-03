تتويج أهلي صنعاء بكأس اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

تتويج أهلي صنعاء بكأس اليوم العالمي لمكافحة المخدراتأحرز أهلي صنعاء، كأس اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بفوزه المستحق على غريمه الوحدة بهدفين لهدف، في اللقاء النهائي الذي جمعهما اليوم على ملعب الأخير.

وجاءت المباراة النهائية، في إطار بطولة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي نظمها فرع اتحاد القدم بأمانة العاصمة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بمشاركة أندية الأهلي والوحدة والشعب وآزال.

ودخل الامبراطور للمباراة منذ الوهلة الأولى مهاجماً ومتسلحا بقوة السيطرة على منتصف الملعب، بحثا عن الهدف الغائب في أول 25 دقيقة رغم الفرص المتاحة للتسجيل، أبرزها تسديدة حمزة حنش صدها الحارس الوحداوي يحيى العزي ، ورأسية محمد الداحي مسحت العارضة.

المدفعجي المخضرم حمادة الزبيري كان مع موعد اهتزاز المدرجات فرحا وطربا، بإطلاقه قذيفة من قرب منتصف الملعب سكنت الزاوية التسعين، وسط ذهول كل من في ملعب المباراة لجماليته، ليستمر سجال الأداء الراقي لرفاق المدرب جمال القديمي، وينتهي أحداث الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني استمر نجوم الأحمر في رسم فواصل فنية ومهارية استمتع بها الجمهور، حيث كاد الواعد يوسف الحيمي أن يضيف الهدف الثاني، لكن مدافع الوحدة حمزه الريمي في الموعد بإبعاده الكرة لركلة ركنية مطلع الشوط، قبل أن يضيع الحيمي مرة أخرى هدفاً محققاً بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة بقوة، صدها حارس الوحدة.

وفي منتصف الشوط الثاني، تخلى القائد وحيد الخياط عن صناعة اللعب وتقمص دور الهداف، بإحرازه الهدف الثاني من جملة تكتيكية بدأها حمزه حنش الذي أرسل كرة لضبعان ودحرجها لوحيد، ليكملها في الشباك، لتتعالى أصوات المدرجات الحمراء ابتهاجا بالهدف وصناعته.

محمد الداحي كان له نصيب من تقديم المتعة، رفقة زملائه الذي أبلوا بلاء حسنا من الحراسة والدفاع والهجوم في ظل الرغبة الجامحة لاعتناق الكأس، وهو ماتحقق رغم هدف التقليص الوحداوي عبر رأسية عبد العزيز خميس، ليطلق الحكم يحيى درويش صافرته منهيا المباراة.

وعقب المباراة كرم وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة، علي هضبان وأمين عام جائزة الدولة للشباب عزيز الماوري ، ومدير إدارة مكافحة المخدرات عيبان الرضي ونائبه صادق الشمسي ، ومدير مكتب الشباب بالأمانة عبدالله عبيد وأمين عام الأهلي محمد اليريمي والأمين العام المساعد الدكتور خالد عمر، الأهلي بكأس البطولة.

(سبأ)

