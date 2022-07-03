الآن NOW الشوط الأول.. بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية اليوم كرة السلة EGY basketball || مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم بث مباشر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة Egypt Vs democratic cong, نقدم لحضراتكم من خلال دوت الخليج البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم آخر منافسات أفريقيا لتصفيات كأس العالم ، حيث يتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من السنغال، كينيا، وانتهت مواجهات الفريقين خلال آخر الأيام وتعد مباراة اليوم بث مباشر بين مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة هي اخر مواجهات المنتخب الوطني المصري في تلك الدول الثاني من التصفيات، ويعتبر منتخب مصر لكرة السلة يقدم أداء جيد للغاية حتي الآن في التصفيات حيث أنه ضمن الترشح للدور المقبل من التصفيات بعد الفوز على كينيا، بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة.

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة، ونجح منتخب مصر لكرة السلة في تحقيق أول فوز أمام السنغال والذي كان بنتيجة 76/43، بينما حقق أيضاً منتخب مصر بالأمس نتيجة الفوز بأهداف 72/39 لذلك هناك فارق إمكانيات كبير بين منتخبنا الوطني وباقي المنتخبات الأفريقية، بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة.

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بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة، وتضم قائمة المنتخب الوطني المصري لكرة السلة قائمة :عمر عزب – إيهاب أمين – يوسف شوشة – عمرو الجندي – عمر هشام – عاصم مرعي – أنس أسامة – سيف سمير – يوسف شحاتة – خالد عبد الناصر – محمد أحمد جيزة – علي أحمد”.

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بث مباشر مصر كرة السلة، وتقام المباراة في الإسكندرية في مدينة برج العرب حيث لم تعلن أي جهة حتي الآن عن لاذعة المباراة ولكنها تذاع عبر اليوتيوب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، بث مباشر مصر والكونغو الديمقراطية كرة السلة.

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