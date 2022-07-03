انت الان تتابع خبر "مقابل 40 مليون جنيه وفيلا".. مرتضي منصور يفجر مفاجأة ويخطف هذا الثنائي العالمي من الأهلي والتوقيع خلال ساعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزمالك يهزم الاهلى ويخطف افضل ثنائي ،ظهرت خلال الساعات السابقة الكثير من الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا وزاد ابحث على منصات جوجل حول ما الذي يدور في النادي الأهلي والزمالك وما هم الثنائي الذي يخطط إدارة الناديين في التعاقد مع الثنائي في أسرع وقت سوف نتحدث عن الثنائي ولماذا هزم إدارة الزمالك إدارة النادي الأهلي في السطور المقبلة.

مواجهات ناريه للزمالك المقبلة في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة كبيرة ضد نادي المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز الموافق يوم 12 يوليو المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء وتم إذاعة المباراة على قنوات أون تايم سبورتس حيث يستعد نادي الزمالك لخوض المباراة لتعزيز الصدارة الكبيرة عن الوصيف ويقترب بشدة من الحصول على لقب الدوري الممتاز لنسخة 2021 – 2022.

الزمالك يهزم الاهلى ويخطف افضل ثنائي للتوقيع في الملكي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع أفضل ثنائي في إنبي الحارس المتألق “محمود جاد ” والمهاجم الأفضل في الدوري المصري ” جون إيبوكا ” مهاجم الفريق البترولي حيث ترغب الإدارة في التعاقد مع الثنائي إلا أن إدارة نادى الزمالك تسعى في التعاقد مع الثنائي بقرار من المدير الفني فيريرا ، حيث أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتعاون مع أمير مرتضي منصور المشرف العام لكرة القدم ، وقدم نادى الزمالك عرضا جديدا لضم الثنائي وان الزمالك يهزم الاهلى ويخطف افضل ثنائي بتقديم عرض كبير لنادي البترولي بقيمة 40 مليون جنيه لثنائي لضمه في أقرب وقت ، ويقترب نادى الزمالك بالتعاقد مع الثنائي بسرعة كبيرة بسبب العرض الذي قدمه الثنائي.

جدول ترتيب نادى الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ينفرد في الصدارة نادي الزمالك برصيد 51 نقطة بعد تحقيق الفوز على نادي سيراميكا كليوباترا في المباراة التي قدم نادي سيراميكا كليوباترا مباراة أكثر من رائعة حيث استطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر أربع مباريات.

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