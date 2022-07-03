الان ŇÔŴ 2nd... بث مباشر الاسماعيلي وغزل المحلة يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم 2022-7-3 يلا شوت

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رياض - احمد صلاح - مباراة الاسماعيلي بث مباشر Ismaily vs Ghazl El Mahalla، نقدم إليكم من خلال موقعنا المتميزدوت الخليج مشاهدة مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين، في افتتاحية منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية، البطولة الكبيرة التي توقفت منافساتها منذ فترة طويلة وحان الان موعد استئنافها بدور حاسم سيحدد من سيتأهل إلي النقطة الفاصلة ومن ستزداد لديه الفرصة للتتويج بها، لنتابع اليوم في مباراة الاسماعيلي والمحلة من سيكون له الكلمة العليا وينجح في ان يحقق الفوز، بث مباشر الاسماعيلي وغزل المحلة يلا شوت.

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بث مباشر الاسماعيلي، يستأنف الاسماعيلي طريقه في كأس الرابطة المصرية في اول المواسم لها، بلقاء هام ومصيري امام غريمه غزل المحلة، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل إلي الدور النهائي لكي يرفع من حظوظه علي حصد البطولة ويرفع من سقف طموحات ومعنويات جماهيره، كل هذا سيتحقق اذا نجح في ان يحقق الفوز اليوم، لكن عندما يتقابل امام غزل المحلة وجهاً لوجه في لقاء واحد فتأكد بأنك ستشاهد لقاء ممتع من الناحية الفنية وستستمع به، وسيكون صعب علي كلاً منهما نظراً لرغبتهم الكبيرة في ان يفوزوا ويكملوا مشوارهم في الكأس، بث مباشر الاسماعيلي وغزل المحلة.

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بث مباشر الاسماعيلي بدون تقطيع، نجح الاسماعيلي في ان يتواجد في هذه النقطة المميزة في كأس الرابطة بعدما تصدر المجموعة الثانية التي كان يتواجد بها رفقة الاهلي، الدراويش الذي حققوا المطلوب وكانت الجماهير تشكك في ان يصلوا إلي هذا الانجاز لكنه حدث في نهاية المطاف، واعتلي الاسماعيلي صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط تحصل عليهم بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات ولا يعرف طعم الهزيمة، يذكر بأن المارد الاحمر تعرض للاقصاء المبكر من البطولة بعدما فشل في تحقيق اي فوز وتعادل في اربع مواجهات وتلقي خسارة وحيدة، لنتابع ماذا ستفعل الاسماعيلية في موقعة غزل المحلة الصعبة فنياً، مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الاسماعيلي اليوم، اتخذ يحيي الكومي رئيس مجلس ادارة الاسماعيلي قرار هام قبل بداية لقاء فريقه امام غزل المحلة بساعات قليلة، وهو رصد مكافأت خاصة للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز علي المحلة اليوم، وسيقوم المهندس بمضاعفة المبلغ في حالة وصولهم ّإلي الدور النهائي وتتويج بالرابطة، في نقطة ايجابية تساعد اللاعبين علي رفع معنوياتهم لبذل المجهود في ارضية الملعب لتحقيق الفوز، ويحتاج الدراويش بأن يكمل رحلته في البطولة إلي نهايتها بأفضل اداء ممكن وينافسوا بقوة علي تحقيقها، بعدما تعرضوا للهزيمة علي يد الزمالك في كأس مصر القديم في السيمي فاينال وفقدوا فرصة المنافسة علي اللقب، بث مباشر الاسماعيلي يلا شوت حصري.

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الإسماعيلي مباشر. الاسماعيلي وغزل المحلة يعرفون بعض جيداً حيث تقابلا يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 28 من شهر يونيو لكن هذه المرة كانت في الدوري المصري وانتهت المواجهة بينهما بنتيجة التعادل السلبي، وهذا يعني بأن اوراق كلاً منهما اصبحت مكشوفة، وتصعبت المهمة اكثر علي الاجهزة الفنية، وجميع المؤشرات تقول بأننا علي اعتاب للاستمتاع بمشاهدة مباراة ممتعة من الناحية الفنية نتمني ان تكون علي قدر توقعاتنا، وتعاهد لاعبي الاسماعيلي علي الفوز الليلة والتأهل للفاينال، لنتابع من سيكون له الكلمة العليا ويحكم بأحكامه، بث مباشر الاسماعيلي وغزل المحلة كورة 365.

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تقام المباراة علي ملعب الجبل الاخضر في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، والساعة السابعة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت الجزائر، والثامنة بتوقيت الامارات، وسيكون اللقاء منقول عبر قناة on time sport 1 hd بتعليق ايمن الكاشف، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاسماعيلي وغزل المحلة من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة.

استقر حمزة الجمل مدرب الاسماعيلي علي التشكيلة التي سيخوض بها فريقه موقعة غزل المحلة اليوم، وهي التشكيلة الاعتيادية التي خاض بها الدراويش كافة المواعيد الماضية، وتضم تشكيلة الاسماعيلي المتوقعة للقاء العناصر الآتية، وسنقوم بنشر التشكيلة الرسمية للفريقين فور الاعلان النهائي عنها

حراسة المرمي.. محمد فوزي

فى خط الدفاع.. عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي.

فى خط الوسط.. محمد مخلوف ومحمد عادل وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي

فى خط الهجوم.. محمد الشامي وخالد النبريص

ساعة ونصف هي المدة التي تفصلنا عن انطلاقة فعاليات مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة المرتقبة من قبل الجماهير المصرية بقوة، في واحدة من كلاسيكسات الكرة المصرية والمتوقع بأننا سنستمتع بها من جانب المستوي الفني بما فيها من فنيات كبيرة، حيث سيتنازع الفريقين علي تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية وانتظار الفائز من موقعة فيوتشر وانبي التي ستلعب بعد نهاية هذا اللقاء.

انطلقت احداث الشوط الاول من مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة، ودخل الفريقين المباراة بتشكيلة نارية تضم كافة العناصر الهجومية التي يمتلكونها في قائمتهم نظراً لاهمية المباراة لكلاً منهما، والهدف المشترك وهو الفوز للتأهل إلي الدور النهائي لزيادة آمالهم للفوز بالبطولة، وسنستمر في متابعة ماذا سيحدث في الدقائق المقبلة من اللقاء.

انتهت فعاليات الشوط الاول من مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة بتقدم المحلة بهدف مقابل لا شيئ سجل في الدقائق الاولي من اللقاء بشكل مبكر للغاية عن طريق ركلة جزاء صحيحة احتسبها الصباحي بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليستغلها لاعبي غزل المحلة ويضعوا نفسهم في المقدمة، واضاع الاسماعيلي عدة اهداف محققة للتهديف طوال الـ 45 دقيقة، لنتابع ما سيحدث في النصف الثاني وكيف سيعود الدراويش إلي اللقاء مجدداً.