نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة كلاسيكية.. موعد مباراة فرنسا وإيطاليا نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فرنسا وإيطاليا ، يسدل الستار مساء الإثنين 4 يوليو 2022 على بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، حيث يستضيف ملعب وهران الأولمبي فعاليات نهائي منافسات كرة القدم للرجال، والتي تجمع فريقا إيطاليا وفرنسا ، وهي تمثل مواجهة كلاسيكية أوروبية، طالما جمعت المنتخبين على مستوى الكبار، سواءً في بطولات الأمم الأوروبية أو في نهائيات كأس العالم بمختلف نسخهما.

في السطور التالية، سنتعرف بالتفصيل على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة فرنسا وإيطاليا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الـ19 من بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين، وكذلك تاريخ مواجهات فرنسا وإيطاليا .

مباراة فرنسا وإيطاليا

أخيرًا وبعد ماراثون قصير نسبيًا، تختتم منافسات كرة القدم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط للرجال .

حيث يلتقي منتخبا إيطاليا وفرنسا في نهائي البطولة، والتي يمتلك الآتزوري فيها باعًا طويلًا.

إذ يأتي المنتخب الإيطالي في صدارة المنتخبات الحائزة على الميدالية الذهبية في المنافسات.

فيما يسعى منتخب الديوك الفرنسية للتتويج بالميدالية الذهبية الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

نستعرض أولًا ترتيب المنتخبات والميداليات في منافسات كرة القدم للرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط :

المنتخب الفرنسي

نستهل تغطيتنا مع منتخب فرنسا لكرة القدم تحت 18 سنة ، والذي يدشن مشاركته رقم 13 في البطولة.

حيث حصد 7 ميداليات متنوعة في مشاركاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكرة القدم .

بينها ميدالية ذهبية واحدة، حصدتها بالمشاركة مع إيطاليا في دورة 1967 التي استضافتها تونس.

وفي مشاركته رقم 13 بالبطولة، فقد انطلقت رحلة الديوك من دور المجموعات.

إذ اعتلت فرنسا صدارة المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط وصافي (2) هدف.

وذلك من انتصارين على المغرب (1-0) والجزائر (3-2).

وتعادلت إيجابيًا مع إسبانيا (1-1).

وفي دور نصف النهائي، تغلب المنتخب الفرنسي على منافسه التركي بثنائية نظيفة.

المنتخب الإيطالي

على الجهة المقابلة، يسجل منتخب إيطاليا تحت 18 عامًا لكرة القدم ، حضوره الـ12 في دورة ألعاب البحر المتوسط.

إذ يمتلك الرصيد الأعلى من الميداليات الذهبية في البطولة برصيد 4 ميداليات.

آخرها كان في دورة 1997 التي استضافتها باري الإيطالية.

وذلك بعد تغلبها في النهائي على المنتخب التركي بنتيجة (5-1).

أما عن مشوار الآتزوري في المشاركة رقم 12 بالبطولة، فقد انطلق من دور المجموعات أيضًا.

حيث جاء على رأس المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وصافي (5) أهداف.

وذلك انتصارين على البرتغال بهدف واليونان برباعية نظيفة.

قبل أن يتعادل سلبيًا مع تركيا.

وفي دور قبل النهائي، تخطى بصعوبة المنتخب المغربي بنتيجة (2-1).

تاريخ مواجهات فرنسا وإيطاليا

على صعيد المواجهات بين إيطاليا وفرنسا على مستوى منتخبات 18 سنة، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، جمعت الجانبين مواجهة واحدة.

حيث التقى المنتخبان في لقاءٍ ودي في 13 إبريل 2016.

وفاز الديوك بنتيجة (2-1).

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط ، مساء الإثنين، عند الساعة الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت مصر وفرنسا وإيطاليا، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة إيطاليا وفرنسا ، فلم تكشف اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر المتوسط ( Oran 2022 ) عن القيادة التحكيمية للمباراة النهائية.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث اللقاء إضافة إلى قنوات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وبشأن معلق مباراة إيطاليا وفرنسا ، فبانتظار الإعلان الرسمي من القنوات الناقلة عن طاقم التعليق على القمة الأوروبية.

الخاتمة

تعرفنا خلال التغطية السابقة على كافة التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة إيطاليا وفرنسا والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة التاسعة عشر من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 ، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات، وكذلك تاريخ لقاءات إيطاليا وفرنسا .