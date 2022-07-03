انت الان تتابع خبر "اول اعتراض رسمي" سواريش يشكو من اداء هذا اللاعب بالاهلي بعد مباراة بتروجيت والتجميد علي دكة البدلاء ينتظره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جائت الاعتراضات بشكل مبكر من قبل ريكاردو سواريش مدرب الاهلي الجديد، من قبل اداء بعض اللاعبين خلال مباراة الاهلي وبتروجيت التي لعبت بالامس في نصف نهائي كأس مصر، وكانت اول المباريات للمدرب البرتغالي الجديد الذي جاء بديلاً للجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الاحمر السابق، واللاعب اصبح مهدد من الاستبعاد في المباريات المقبلة بعد تراجع ادائه بشكل ملحوظ.

سواريش يشكو من اداء ظهير ايمن الاهلي

كشف سواريش لسمير قمصان مدرب الاهلي المساعد، بأنه معترض بشكل كبير علي اداء محمد هاني الظهير الايمن للفريق خلال مشاركته في مباراة بتروجيت بالامس، وارتكابه اكثر من خطأ دفاعي ابرزهم ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء والتي لولا تصدي محمد الشناوي حارس الفريق لها لكانت قلبت موازين المباراة واعادت الفريق للصورة من جديد علي المنافسة للتأهل للنهائي، لولا تألق الشناوي وتصديه للركلة ببراعة وتوقع زاوية التسجيل التي وضع الكرة فيها اللاعب.

اول اعتراض من سواريش علي اداء محمد هاني

واشار سواريش بأنه مستاء من الاداء الهجومي لمحمد هاني وانه لم يضيف اي شيئ ايجابي في الجبهة اليمني طوال اللقاء، واشارت بعض التقارير الصحفية بأن المدرب البرتغالي تابع مباراة سموحة ايضا التي انتهت بفوز الفريق السكندرية بثلاثة اهداف مقابل هدفين علي الاهلي، ولاحظ تكرار الاخطاء من قبل اللاعب، ومتوقع ان يكون مصير هاني التجميد علي مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة اذا لم يصحح اخطائه الملحوظه في الفترة الماضية.