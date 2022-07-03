انت الان تتابع خبر. خمسة اسباب تمنع النادي الأهلي من التعاقد مع النجم السوري عمرو السومة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خمسة اسباب تمنع النادي الأهلي من التعاقد مع النجم السوري عمرو السومة حيث اشارت الكثير من الاخبار عن صعوبة تعاقد النادي الاهلي مع عمر السومة النجم السوري ونجم النادي الاهلي ومن اسباب عدم تعاقد النادي مع اللاعب هو عامل السن حيث ان اللاعب تخطي سن الثلاثين وتابع المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لم تنظر في إضافة السومة ، إضافة إلى أن عمليات الاستحواذ الجديدة ستكون عن طريق البرتغالي ريكاردو سواريس ، مدرب جديد للفريق .

وفيما يتعلق براتب اللاعب السوري ، فإن جدة يتجاوز 10 آلاف ريال سعودي ، وهو أعلى من سقف رواتب اللاعبين وهو مبلغ مرتفع للغاية ، وخاصة من الأهلي ، و لم يقدم مستوى ومنذ الهبوط إلى الدرجة الأولى لم يتفوق على زملائه اللاعبين ولم يتمكن من إنقاذ ناديه ، ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الجولة التاسعة المؤجلةمن الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/22 الحالي ضد فريق الجونة ، وتعد مباراة الجونة من بين مباريات الأهلي المؤجلة من الموسم الماضي .

ومن المقرر أن تبث المباراة على قناة أون تايم سبورت ، المشغل الحصري لجميع المباريات من البطولة الأولى وتغلب الأهلي أمس على فريق بتروجيت في أول لقاء مع المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريس بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ، والهدفين المباراة سجلها محمد مجدي أفشة الصانع ، ومباريات الفريق من كرة سجلها على يسار حارس المرمى والمدافع محمد عبد المنعم بضربة ركنية بالرأس ، وبعد فوز الأهلي أمس أكد الوصول للنهائي وسيواجه الزمالك يوم 21 يوليو في نهائي كأس مصر النسخة الماضية.