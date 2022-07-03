انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. اللقاء الناري المنتظر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حاز فريق الأهلي بقيادة ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأحمر، بالحصول على فوز ثقيل على حساب منافسة بتروجيت بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر 2020.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وحدد الأهلي موعد ناري أمام غريمة الزمالك في نهائي كأس مصر، ومن المرجح أن تقام المباراة يوم الخميس 21 يوليو 2022 في تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المرجح أن تبث المباراة على قنوات أون تايم سبورت وغيرها من القنوات الأخرى.

من احرزوا الأهداف في مباراة الأهلي أمس

وسجل أول أهداف المباراة محمد مجدي أفشة في الدقيقة السابعة من زمن شوط اللقاء الأول، وهذا بعدما استقبل عرضية على معلول، وأسكن أفشة الكرة في الزاوية اليسري لمرمي بتروجيت، وأضاف في الدقيقة الـ 72 محمد عبد المنعم الهدف الثاني للأهلي، وذلك بعد ركنية من علي معلول بشكل رائع ووضعها عبد المنعم داخل الشباك برأسه.