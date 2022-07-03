انت الان تتابع خبر رد حاد من ميدو على منتقدي ملابس بسنت حميدة: متخلوناش نرجع لعصور الظلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق على الرد على جميع منتقدي الملابس التي تخص البطلة المصرية بسنت حميدة، وهي التي يتم تتويجها بذهبية سباق 100 متر في دوري أبطال البحر المتوسط.

رد حاد من ميدو على منتقدي ملابس بسنت حميدة

وأكد ميدو خلال تصريحاته على برنامج الريمونتادا الذي يبث على قناة المحور، وقال “بسنت حميدة، بطلة مش بتسمع لحد، وانتقدت عشان لبسها، لكن ده لبس اللعبة بتاعتها ومينفعش تلبس غير كدة، افتكرت إن الجماهير هتشيد بـ بسنت وتتغنى بيها بعد إنجازها، لكني فوجئت بسخرية من لبسها، ودخلت قريت التعليقات زعلت”.

ميدو يطلب من الجميع توجيه التحية لمدربها وزوجها

واختتم ميدو حديثة قائلاً “يا عم متخلوناش نرجع لعصور الظلام واحدة رياضية جوزها جنبها بتلعب رياضة، بدل ما نتكلم في إنجازها نتكلم عن لبسها، وتحية لمدربها وزوجها، ليه ميبقاش كل إمرأة عظيمة رجل زي ما وراء كل رجل عظيم إمرأة”.