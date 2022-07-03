انت الان تتابع خبر مصطفى معوض يكشف عرض ريكاردو سواريش له والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصطفى معوض، لاعب نادي بتروجت: “لست راضيًا عن الخسارة أمام النادي الأهلي، ولكن في النهاية كنا نخوض لقاء أمام أقوى فريق في أفريقيا”.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “أون تايم سبورت”: “قدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي ولكن التوفيق لم يكن حليفنا في النتيجة”.

وعن لقطته مع المدير الفني للنادي الأهلي ريكاردو سواريش، أوضح: “خلصت المباراة وكنت داخل على غرف الملابس فلقيت ريكاردو كان جاي ورايا ومعه المترجم، واتكلم معايا، وسألني عن اسمي وقال لي شد حيلك الفترة اللي جاية بإذن الله هنتابعك واتكلم معايا بشكل مميز، وأشاد بأدائي، وأنا رحبت بيه، وقلت مبروك عليك النادي الأهلي وتمنيت له التوفيق”.

وتابع: “لقطة ريكاردو سواريش كويسة بالنسبة لي وأنا عندي دوافع أكون في القمة دايمًا، وأطمح للأفضل واللعب في الممتاز، وحاجة كبيرة بالنسبة لي أن مدرب الأهلي يتكلم معايا، وكان لديَّ الأفضل لأقدمه أمام الأهلي ولكن القادم أفضل، وأنا سقف طموحي ملهوش حدود ونفسي الفترة الجاية أكون في مكان كويس، ومتبقي في عقدي مع بتروجت موسمان ولو جالي أي عروض هيكون من خلال بتروجت”.