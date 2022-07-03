انت الان تتابع خبر بعد الفوز على بتروجيت.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز الاهلي على حساب فريق بتروجيت بهدفين دون رد، في لقاء نصف نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021، ليصعد المارد الأحمر للمباراة النهائية.

هدفي الفريق الأحمر سجلهم محمد مجدي “افشة” من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ومحمد عبد املنعم من رأسية متقنة.

وكانت مباراة الأهلي وبتروجيت هى الأولى للبرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد للفريق الأحمر لينجح في المهمة الأولى مع القلعة الحمراء.

الأهلي صعد للنهائي ليضرب موعد مع الزمالك في نهائي كأس مصر في مباراة قمة جددية هذا الموسم بين كبيري الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

مباراة الأهلي المقبلة ستكون على سواحل البحر الأحمر بمواجهة فريق الجونة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم، 5 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب “خالد بشارة” بالجونة.