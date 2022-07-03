انت الان تتابع خبر أحدث الصفقات.. نجم أهلي جدة السوري يقترب من الأهلي المصري في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السومة نجم أهلي جدة يقترب من الأهلي المصري فقد أشارت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن قرب إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب من إنهاء صفقة لاعب أهلي جدة السعودي، عمر السومة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتي ذلك في ظل عدم اقتناع الإدارة بالثنائي محمد شريف وحسام حسن كما استقرت الإدارة بعدم عودة لاعب الفريق المعار في الدوري التركي الكونغولي والتر بواليا.

الأهلي يقترب من ضم نجم أهلي جدة السوري عمر السومة

وبحسب صحيفة المواطن السعودي، فقد نجحت إدارة المارد الأحمر في الحصول على توقيع اللاعب لمدة موسم واحد بقيمة مالية مليون دولار وذلك عقب هبوط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى السعودية، وينوي الراقي عدم رحيل اللاعب لذلك عملوا على إعارته إلى صفوف الأهلي، وكان أهلي جدة قد هبط بعد التعادل أمام شيخ الأندية السعودية الشباب في إطار منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

السومة نجم أهلي جدة يقترب من الأهلي المصري

وتحاول إدارة أهلي جدة التخلص من اللاعب في ظل راتبه المرتفع، كما يعاني الفريق في الوقت الحالي من ضائقة مالية على خلفية هبوطه، كما أن الفريق لم يستخلص الشهادة المالية، التي تساعده في سوق الانتقالات، ومن المنتظر أن يبيع الأهلي عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم السوري عمر السومة، والمقدوني اذجان اليوسكي، بالإضافة إلى الكاميروني فرانك كوم.

وتتجه إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي إلى وضع بند في عقد اللاعب مع الأهلي يوصي ببيع اللاعب في حال إثبات نفسه بعد خروج اللاعب من حسابات الفريق، ويلقى الأهلي منافسة شرسة على ضم السومة من الثلاثي الريان القطري والزمالك المصري والقادسية الكويتي نادي اللاعب السابق.

ثنائي الأهلي الإفريقي في الطريق إلى مغادرة الفريق في حال قدوم عمر السومة

وفي حال قدوم اللاعب السوري للمارد الأحمر، سيتم الموافقة على بيع الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزبيقي لويس خوان ميكيسوني في حال وصول عرض مناسب لهم، بعد توصل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لرحيل اللاعبين.