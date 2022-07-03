انت الان تتابع خبر تعرف علي أفضل لاعب في مباراة " الأهلي وبتروجيت " بدور ال 16 بكأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم المباراة التي جمعت ببين فريق الأهلي وبتروجيت والتي من بطولة كأس مصر ، تحديدا في الدور ال 16 من عمر البطولة ، حيث أن تلك المباراة التي حدد لها يوم السبت الموافق 2 من يوليو لكي تقام ، علي أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي ، علي ملعب القاهرة الدولي ، تلك المباراة التي شهدت الظهور الأول للمدير الفني الجديد للقلعة الحمراء البرتغالي ” ريكاردو سواريز “والتي انتهت بنتيجة الفوز للنادي الأهلي ليحقق انطلاقة جيدة مع الفريق .

جدير بالذكر أن تلك المباراة شهدت توقيع الأهلي لهدفين دون رد أحرزهما كل من نجم وسط الأهلي ” محمد مجدي أفشة ” بعد تمريرة رائعة من ” علي معلول ” في بداية اللقاء تحديد الدقيقة السابعة ، أما عن ثاني الأهداف فقد أتي برأسية متقنة من مدافع الأهلي والمنتخب المصري الواعد ” محمد عبدالمنعم ” من ركنية رائعة من الظهير الأيسر التونسي أيضا ” علي معلول ” ليحصل ” عبد المنعم ” علي جائزة رجل المباراة رغم تألق معلول ”

في ذات السياق فقد ضرب النادي الأهلي موعد مع الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر ، يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، وهي التي ستكون بمثابة اختيبار حقيقي وصعب لقدرات المدير الفني الجديد للفريق الأحمر البرتغالي ” سواريش “