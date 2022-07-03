انت الان تتابع خبر ريكاردو ينقلب علي مهاجم الأهلي بعد أداءه الكارثي خلال مواجهة بتروجيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مباراة مرثونية لعبها النادي الأهلي في نصف نهائي كأس مصر امام فريق بتروجيت ، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا غاليا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر 2020-2021، ليضرب موعدا مع نادي الزمالك في مباراة النهائي المقرر لها يوم 21 يوليو الجاري.

ويضرب الأهلي موعدا في مباراة منتظرة لعشاق كرة القدم المصريه عندما يواجه فريق الزمالك، في نهائي كأس مصر يوم 21 يوليو الجاري، بعد صعوده علي حساب بتروجيت ، وتأهل نادي الزمالك في وقت سابق علي حساب أسوان، حيث يأمل الفريق الأحمر في تخطي عقبة الزمالك وحصد لقب الكأس، في ظل خسارته للقب الدوري المصري للموسم الماضي لصالح فريث الزمالك.

وشهدت مباراة الأهلي اليوم الظهور الأول للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش بعد توليه منصب المدير الفني للنادي الأهلي بشكل رسمي، عقب التعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي رحل عن الأهلي بالتراضي.

وكشفت احد المصادر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة: “أن ريكاردقد ابدى غضبه الشديد من مستوى حسين الشحات، الذي ظهر به خلال اللقاء امام بتروجيت، حيث كتب المدرب في تقريره الأخطاء التي وقع فيها للاعب، لتصحيحها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى ريكاردو لتصحيح الأوضاع والأخطاء التي وقع فيها جميع اللاعبين في مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر لعدم الوقوع فيها مجددا، وتسجيل أهداف من انصاف الفرص.