انت الان تتابع خبر. حصلت خلاص.. 40 مليون جنية تحسم رحيل نجم الزمالك عن النادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الانتصار على فريق سيراميكا كليوباترا بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز ليرفع الفريق الأبيض رصيده من النقاط الى النقطة 51 في صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في الجولة المقبلة في بطولة الدوري والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

في سياق آخر كشف مصدر مقرب من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغربي الدولي اشرف بن شرقي ان اللاعب أنهى مفاوضاته مع إدارة نادي قطر القطري للإنتقال إلى الفريق في مطلع الموسم المقبل،ومن المقرر أن يحصل بن شرقي على راتب ثانوي يبلغ 2 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور كانت قد أكدت أن اللاعب رفض تجديد تعاقده مع النادي حيث يرغب في خوض تجربة إحتراف جديدة في الدوري التركي أو الدوري القطري.