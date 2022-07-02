نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة أقتراب اللاعب عمر السومي من الأهلي المصري علي سبيل الإعارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمر السومي، اللاعب السوري من مواليد دير الزور في دولة سوريا الشقيقة ويلعب في نادي الأهلي السعودي ومنتخب سوريا لكرة القدم، لامع أسمع كثير بسبب مهاراته العالية والحس التهديفي العالي سواء بالرأس أو القدم، كما أنه يمتاز باللعب بكلتا القدمين ويحظي بشعبة كبيرة سواء في بلده سوريا أو الجماهير العاشقة للأهلي السعودي.

نتعرف اليوم عن حقيقة نية النادي الأهلي المصري علي أستعارة أو شراء اللاعب عمر السومي للموسم المقبل حيث يعاني النادي الأهلي في هذا المركز تحديد وذلك بسبب أنخفاض مستوي مهاجمة الرئيسي محمد شريف أو عدم قدرة حسام حسن علي أثبات وجوده داخل جدران القلعة الحمراء.

حقيقة أقتراب اللاعب عمرو السومي من الأهلي المصري

أرتبط اسم عمر السومي لاعب نادي الأهلي السعودي بسوق الانتقالات المصري وذلك خلال الفترة الأخيرة قبل بدأ سوق الانتقالات المصري في شهور الصيف، بالنادي الزمالك والأهلي وأن كان الأحمر قد فاوض اللاعب كثير من قبل للانضمام في فترة قيادة فايلر للفريق ليتعاقد بعدها مع بادجي.

ولكن صرح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أنه لا صحة للتفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية، كما أن هناك معوقات تحول دون أتمام الصفقة تتمثل في :

المقابل المادي الذي يريده النجم السوري يصل إلي 2 مليون دولار الذي يحصل عليه من النادي الأهلي السعودي بينما سقف الرواتب في الأهلي أقل من ذلك.

معدل الأعمار في الفريق حيث يسعى الأعلى لتخفيض معدل الأعمار والاعتماد علي الشباب حيث يبلغ سن السومة 33 سنه.

معدل أهدافه هذا الموسم مع الفريق أقل من المواسم الماضية والتي تعجل إدارة النادي الأهلي في حاله قلق من أنخفاض مستوي اللاعب.

وأخيرا وهو ما أعلن عنه الإعلامي أبو المعاطي زكي أن ملف الراحلين والصفقات الجديد في يد المدرب الفني الجديد للقلعة الحمراء ريكاردو سواريش.

مباراة الأهلي وبتروجيت كاس مصر

يدخل النادي الأهلي اليوم مباراة عصيبة أمام نادي بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي حيث الفائز من الفريقين يصعد لملاقاة النادي الزمالك في نهائي كأس مصر، وتأتي صعوبة هذه المباراة في تولي مدير فني أجنبي جديد للفريق و أهتزاز أداء الفريق منذ خسارة النهائي الأفريقي أمام نادي الوداد المغربي.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع علي مجموعة قنوات أون تايم سبورت.

تنظر جماهير القلعة الحمراء اليوم الظهور الأول للمدير الفني الجديد للأهلي حيث تعقد علية جماهير الأحمر أمال كبيرة في تصحيح مسار الفريق من حيث النتيجة و الأداء، كما تأتي أهمية المباراة هو رغبة الجماهير في الحصول علي كأس مصر تعويضا عن لقب الدوري العام الذي حسمه المنافس التقليدي الزمالك الموسم الماضي.