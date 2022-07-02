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المؤتمر نت - ميلان يتعاقد نهائيا مع فلورنتسي
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دوت الخليج -
ميلان يتعاقد نهائيا مع فلورنتسي
تعاقد ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، وبشكل نهائي مع مدافعه الدولي الإيطالي أليساندرو فلورنتسي بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
وأفاد ميلان في بيانه بأن ابن الـ31 عاما وقع عقدا معه حتى 2025.
وخاض فلورنتسي 30 مباراة مع ميلان الموسم الماضي في جميع المسابقات، بينها 24 في الدوري الذي أنهاه "الروسونيري" أمام جاره إنتر.
وبدأ فلورنتسي مشواره في الفرق العمرية لروما حيث ولد، وسجل بدايته مع الفريق الأول عام 2011 في طريقه لخوض 279 مباراة بقميص "جالوروسي"، مسجلا فيها 28 هدفا لعل أبرزها الهدف الذي سجله من خط منتصف الملعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 2015.
وخاض فلورنتسي مباراته الأخيرة بقميص روما في يناير 2020 حين خسر فريقه أمام يوفنتوس في مسابقة الكأس، قبل الانتقال إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم واحد قبل أن يحل في ميلان.
وخاض فلورنتسي 48 مباراة بقميص المنتخب الإيطالي، آخرها في التعادل السلبي مع إنجلترا في يونيو الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية.
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محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
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