"اللي يدفع أكتر".. صدمة قوية لجماهير الأهلي بعد قرار الخطيب بالإستغناء عن الجوهرة السمراء نهائياً

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رياض - احمد صلاح - تم تسريب اخبار من داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم وكان ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ، والذي سوف يبدأ القيادة الفنية للنادي الأهلي من مباراة اليوم أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022 ، حيث قالت التقارير الصحفية أن الفريق الأول بالنادي الأهلي قد أنهى اجراءات رحيل اللاعب ميكيسوني سواء بالاعلارة او البيع النهائي .

وقالت احدي التقارير في وقت سابق أن لجنة التخطيط الخاصة بالنادي الأهلي كانت ترغب في استمرار اللاعب لفترة اضافية في ظل تألقه داخل الملاعب ومن المحتمل أن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة اذا كان الاهلي في احتياج له ، ولكن بعد قدوم المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز ابدي رغبته بعدم الاعتماد علي اللاعب خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه أكد المدير الفني للنادي الأهلي البرتغالي ريكاردو سواريز علي الموافقة المبدئية على رحيل اللاعب نظراً لرؤية المدير الفني لعدم الحاجة إلى خدماته خلال الفترة القادمه داخل صفوف القلعة الحمراء .